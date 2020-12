Pas besoin de test PCR à la frontière pour les Suisses

Les Suisses ne doivent finalement pas présenter un test PCR négatif pour se rendre en France. Ce début de semaine, un imbroglio a paralysé les douanes de l’Arc jurassien. Selon les préfectures de France voisine, les Suisses qui se rendaient dans l’Hexagone devaient montrer patte blanche selon un décret rédigé par le Ministère des Solidarités et de la Santé. Cette information erronée a finalement été mise à jour mardi par l’ambassade de France en Suisse puis par la préfecture du Doubs dans un communiqué.





Un flou de plusieurs jours



Le flou artistique a duré quelques jours, mais il n’avait pas lieu d’être. Le décret des autorités françaises sur l’obligation de montrer un test PCR négatif daté de 72h au maximum ne se s'applique qu'aux résidents français. Ce mardi matin, le Consulat de France à Genève a mis à jour les termes du fameux décret.

A la question : « Puis-je me rendre en France sans passer de test PCR ? » La réponse est désormais : « Oui, sauf en Corse et en outre mer et cas des Français ou résidents en France de retour chez eux après un séjour dans l’un des cantons suivants : Grisons, Jura, Neuchâtel, Uri, Valais et Vaud. » Autrement dit, vous êtes Français et de retour de ces cantons, vous devez présenter le fameux test, mais ce n’est pas le cas des Suisses.

Juste avant 16 heures, c’est la préfecture du Doubs qui par le biais d’un communiqué a confirmé l’information : « Ces mesures de quarantaine ou d’isolement ne concernent pas les ressortissants suisses, qui ne font l’objet d’aucune restriction à leur entrée en France, à l’exception évidemment de ceux qui présenteraient des symptômes d’infection au Covid-19, quelle que soit leur provenance. »





Centre débordé



Petit souci, cette incompréhension a créé des problèmes à la douane avec des Suisses renvoyés chez eux manu militari en les priant de revenir avec un test valable. Conséquence directe, certains centres de dépistages comme la permanence Volta à La Chaux-de-Fonds ont été submergés d’appels.

Selon une source à l’interne, la communication de la permanence a été littéralement assaillie de demandes de tests PCR de Suisses qui souhaitaient se rendre en France. Mais alors que les informations contradictoires se sont succédées, le centre Volta a refusé de faire ces tests et les collaborateurs se sont évidemment retrouvés face à des clients furieux. Du côté du Jura, la hotline cantonal a réceptionné 20 appels entre lundi et mardi pour des demandes de test de la part de personnes qui souhaitaient traverser la frontière.







Manque de communication



Cette situation met en lumière le manque flagrant d’une communication claire de l’autre côté de la frontière vu que les douaniers français eux-mêmes ne savaient pas quelles directives appliquer. Alors que nous avons tenté de contacter les départements voisins et les ambassades, ce changement de statut sur le site du consulat et le communiqué de la préfecture du Doubs sont les seules réponses que nous avons obtenues. /jha