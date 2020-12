Répartition des dicastères à La Grande Béroche

La politique communale est un long fleuve tranquille à La Grande Béroche. Les conseillers communaux sortants, à savoir Thierry Pittet (PLR), François Del Rio (PLR) et Tom Egger (PS) conservent leurs dicastères et services respectifs. Le nouvel élu du Groupement Maxime Rognon reprendra le secrétariat reprendra les travaux publics, les cimetières, les déchets ainsi que les services industriels. Quant au nouveau venu socialiste Hassan Assumani, il hérite de la vice-présidence ainsi que de l’administration, de la communication, des écoles, de la jeunesse et de l’action sociale-santé, des sports, des loisirs et de la culture. La présidence sera assumée par Thierry Pittet. /comm-lfe