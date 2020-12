La P'tite vadrouille : Christian Fatton

Il a environ 19'000 km dans ses baskets, et quelques centaines de mètres de plus avec nous ce matin: on vadrouille avec l'ultra-marathonien du Val-de-Travers Christian Fatton. La longueur et les dénivelés ne lui font pas peur au contraire: depuis son plus jeune âge, il court et parcourt les chemins d'Europe et du monde dans les défis les plus extrêmes, malgré les douleurs et les blessures qui ont pu jalonner son parcours.

Des ultra-trails à la TransEurope, sa spécialité, c'est les longues distances. Des heures passées à courir qui lui ont aussi inspiré plusieurs textes et poèmes dont il a fait des livres. Le dernier vient de sortir, avec un titre en holorime : « Âpre est le marathon, satire de partout ». C'est au bord du lac à Saint-Blaise qu'Armelle l'a retrouvé il y a quelques jours, alors que la neige tombait à gros flocons: