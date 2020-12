Près de 8 millions pour UniHub

Le gouvernement neuchâtelois veut faire avancer le projet UniHub. Le Conseil d’État a adopté un rapport qui demande au Grand Conseil de libérer un crédit d’étude de 7,81 millions pour le projet de nouveaux bâtiments universitaires à Neuchâtel. Prévu dans le mandat d’objectifs 2019-2022 de l’Université et conduit en collaboration avec la Ville de Neuchâtel, ce projet se réalisera sur deux sites d’ici à 2026-2027.

Localisé sur l’ancien Panespo, le premier site accueillera un bâtiment réservé au programme académique sur 8’000 m2. Cela permettra de concentrer plusieurs instituts de la Faculté des lettres et sciences humaines, de créer un grand auditoire et un learning center. Le second site accueillera le programme destiné à l’enseignement des sciences du sport et à la pratique du sport universitaire.

Le programme est susceptible de bénéficier d’un soutien financier de la Confédération pouvant aller jusqu’à 30% des coûts. /comm-aju