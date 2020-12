Quatorze projets soutenus par la BCN

La Fondation culturelle de la BCN a décidé de soutenir 14 projets sur les 32 qui lui avaient été soumis. Elle distribue ainsi 57'000 francs au total avec des dons de 1'000 à 10'000 francs.

La Fondation culturelle de la Banque cantonale neuchâteloise est dotée d’un capital de 7,5 millions de francs. Elle a pour but d’encourager la culture et la création artistique dans le canton et distribue jusqu’à 300'000 francs par an. /comm-mwi





Les bénéficiaires





CHF 10’000 Association Les Amis de Catherine Gfeller, pour le projet « chiNEse womEN »





CHF 5'000 Camille de Pietro, Laura Marty, Giulia Dabalà, pour le projet « Polis »





CHF 5’000 Charlotte Schneider, pour le projet « Lettera amorosa, une vie de Claudio Monteverdi »





CHF 5’000 Association Blizzard Audio Club, pour le projet « Financement des sorties musicales d'artistes locaux »





CHF 5’000 Association du Collectif République Atypique, pour le projet « Disconvenances »

CHF 4’000 Casa Azul Films, pour le projet « Couvre-feu »





CHF 4’000 Théâtre Frenesi, pour le projet « I Love Me Too »





CHF 4’000 Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds, pour le projet « Portrait de l'artiste Jeanne-Odette Evard », film de Dominique Othenin-Girard





CHF 3’000 Association Yebamusic, pour le projet « Nuances »





CHF 3’000 Association Le Moment Baroque, pour le projet « B.A.C.H. »





CHF 3’000 Cantabile, chœur symphonique neuchâtelois, pour le projet « Cinquantenaire du chœur Cantabile »





CHF 3’000 Théâtre Entracte, pour le projet « Les Marquises »





CHF 2'000 Castel Camerata, pour le projet « Musique Low-tech »





CHF 1’000 Cie Akro, pour le projet « Salto »