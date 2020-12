Changement d’enseigne pour Celgene

Et Celgene devient Bristol Myers Squibb. L’entreprise américaine de biotechnologie s’est fait phagocyter fin 2019 par cet autre géant de la pharma étasunienne. Depuis une semaine, et comme convenu lors de l’acquisition, le nom Celgene cède sa place à celui de Bristol Myers Squibb. Ainsi, tous les sites du groupe à travers le monde adoptent dès à présent le nouveau logo de la société mère. Toutefois, la marque Celgene ne disparaît pas complètement puisqu’elle reste liée à plusieurs produits et patentes détenus par le groupe.

De Marin à Boudry

Celgene disposait depuis plusieurs années des bureaux dans la zone industrielle de Marin. Ceux-ci ont été fermés durant le mois de novembre, et tout le personnel a été transféré sur le site de Boudry. Plus de 60 collaborateurs ont été accueillis dans un bâtiment nouvellement construit cet été. Le site boudrysan totalise désormais près de 850 employés. /dsa