Nouveau site de production pour Celgene

L’entreprise Celgene s’agrandit sur son site de Boudry. L’entreprise pharmaceutique américaine annonce ce mardi vouloir construire un nouveau site de production sur le Plateau de Perreux. Il s’agit de la troisième installation du groupe dans le canton de Neuchâtel avec les sites de Boudry et de Couvet. La nouvelle usine prévue dès 2019 doit permettre à Celgene de renforcer ses capacités de production d’un traitement destiné aux maladies inflammatoires de l’intestin. Une vingtaine d’emplois supplémentaires seront créés dans les secteurs de la fabrication et de l’administration.

Celgene a établi son siège international à Boudry depuis 2005 et ses médicaments concernent plus de 500'000 patients dans le monde. Le siège mondial de cette multinationale est lui basé à Summit dans le New Jersey. /comm-gwe