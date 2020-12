Succès de la carte Abeille à La Chaux-de-Fonds

La carte Abeille fête son premier million. Après un an d’existence, les autorités se félicitent de ce chiffre qui témoigne pour elles de l’engouement de la population et des entreprises envers ce nouveau moyen de paiement. Ce succès s'explique par la volonté des consommateurs de soutenir leurs commerces de proximité et par le fait que plusieurs de ceux-ci offrent des avantages ou des rabais lors des paiements en Abeille, a expliqué mardi la Ville de La Chaux-de-Fonds.

Les entreprises du territoire communal contribuent aussi à cette évolution en offrant des cartes Abeille à leurs employés et à leurs clients. Actuellement, 99 prestataires acceptent la carte Abeille et 22 offrent la possibilité d'acheter ou de recharger les cartes. /ATS-lfe