La P’tite vadrouille : Olivier Ruiz, alias Papa Pâtisse.

Une vadrouille pleine de douceur et de gourmandise cette semaine en compagnie d'un passionné de pâtisserie. Olivier Ruiz, alias Papa pâtisse, papa de deux filles et employé à 100% dans l'horlogerie passe une bonne partie de son temps libre à créer des entremets modernes qui allient différentes textures et diverses alliances de goûts, pour le plaisir des yeux et des papilles.

Son crédo, il en a fait un slogan plein de promesses, « pour ne plus jamais être privé de dessert ». C'est à Cressier qu'il a donné rendez-vous à Armelle; c'est sur la place du village qu'elle l'a retrouvé…