Soutien des autorités locloises aux commerçants et restaurateurs

La Ville du Locle vient en aide aux commerçants et restaurateurs de la Mère commune mais aussi des Brenets. Le Conseil communal a débloqué une enveloppe de 30'000 francs qui prendra la forme d’un concours. Des bons d’achat dont la valeur pourra varier de 100 à 500 francs seront à gagner. Toute personne qui effectue un achat de plus de 15 francs dans l’une des 200 enseignes de la future commune fusionnée peut déposer un bulletin de participation. Un tirage au sort prévu mi-février permettra de designer les lauréats. Le concours sera lancé ce jeudi et durera jusqu’au 15 février.

L’objectif est d’inciter la population à consommer local et à soutenir les commerçants et restaurateurs du Locle et des Brenets. Ceux-ci ont été informés de la démarche par courrier. Les bons qui seront utilisés dans leur enseigne leur seront remboursés par la Commune.

Le Conseil communal a aussi annoncé ce lundi que la taxe sur les terrasses installées dans le domaine public ne serait pas perçue l’an prochain, mesure déjà mise en place cette année. /sbe