Le nouvel enclos des loutres cendrées est ouvert

Accueil qui se prolonge

L'accueil est prévu pour une courte durée et des démarches sont entreprises auprès d'autres institutions zoologiques susceptibles de prendre en charge ces deux animaux, mais sans succès. « Sans possibilité de déplacer les animaux, et vu l'engouement populaire pour cette espèce, une récolte de fonds est lancée pour permettre la construction d'un enclos au Zoo de La Chaux-de-Fonds devisé, sans étude précise, à 200'000 francs », a expliqué l'institution.

L’établissement d’un projet détaillé et chiffré pour la réalisation de cet enclos spécifique montre que la première estimation était largement sous-évaluée. En 2010, les loutres cendrées donnent naissance à deux loutrons mâles nommés Ikan et Thambi. Un agrandissement de la partie terrestre est alors réalisé pour répondre aux normes de l'Ordonnance fédérale sur la protection des animaux (OPAn).

En 2014, les deux loutres cendrées d'origine décèdent à trois mois d'intervalle et un des loutrons tombe gravement malade; il est sauvé in extremis par le Tierspital de Zurich. Depuis 2016 et suite à la disparition du couple dominant, les deux mâles de loutres cendrées ne peuvent plus être détenus ensemble pour des raisons d'agressivité.

Pour répondre en partie aux exigences de l'OPAn, une femelle de loutre cendrée en provenance d'Autriche arrive en mai 2017 pour former un couple avec l'un des deux mâles, a expliqué le zoo. Un loutron va naître en 2018. Il reste une seule loutre d'Europe au Bois du Petit-Château.

Le 6 février 2018, le Conseil général de la Ville de La Chaux-de-Fonds vote un crédit pour la construction d'un nouvel enclos de 625'000 francs, dont 350'000 francs d'investissement net. Dans le cadre de ce projet, l'association des Amis du Bois du Petit-Château a versé 260'000 francs et le Fonds Parc Zoologique a participé à hauteur de 75'000 francs. /ATS