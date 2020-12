La P'tite vadrouille : Robin Dylon

Un jeune et talentueux chanteur nous a donné rendez-vous pour une balade ce mardi. Souvenez-vous, en 2016, à l'âge de 13 ans, après s'être fait remarquer lors du Kids Voice Tour, Robin Dylon avait séduit le jury de « The Voice Kids » en interprétant une chanson de Rihanna. Une expérience qui l'a encouragé à poursuivre son parcours musical, lui qui a eu un coup de cœur très jeune pour la chanson et la scène.

C'est devant la Maladière à Neuchâtel qu'il a donné rendez-vous à Armelle, un lieu chargé de souvenirs importants pour lui :