La P'tite vadrouille : Camille Balanche

Elle est Locloise et a réalisé un doublé : elle a été sacrée championne de Suisse et championne du monde de VTT de descente. C'est Camille Balanche qui nous emmène en vadrouille ce mardi. Cette athlète de 30 ans n'en est pas à son premier trophée: elle a aussi notamment été championne suisse junior d'escrime, a fait partie de l'équipe nationale féminine de hockey sur glace et a participé aux championnats d'Europe de kinball. C'est là où sa carrière de vététiste a commencé qu'elle a donné rendez-vous à Armelle, à Chaumont, en haut de la piste de VTT où elle a découvert cette discipline.