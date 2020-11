Le RHNe bientôt saturé

Soins intensifs étendus

Pour l'heure, Neuchâtel figure parmi les cantons les plus touchés du pays, avec une incidence presque deux fois plus élevée que la moyenne suisse (174), avec 314 cas pour 10'000 habitants. Et ce, malgré une sous-estimation liée aux limites du système de test.

En soins intensifs, le nombre de lits a été triplé pour atteindre 14 lits à Neuchâtel et 10 à La Chaux-de-Fonds. Avec 24 lits de soins intensifs pour 177'000 habitants, le RHNe offre un total supérieur à la moyenne des hôpitaux comparables en Suisse.