63'000 francs pour des projets régionaux

La Fondation culturelle de la BCN fait don jeudi de montants entre 2'000 et 10'000 francs à quatorze projets culturels et artistiques régionaux. Dans le contexte de la pandémie de coronavirus, la Fondation et ses soutiens veulent contribuer « à leur mesure, à maintenir ce terreau culturel local vivant », comme le précise Pedro Palomo, directeur Marché à la BCN. Parmi ces quatorze projets, deux ont obtenu 10'000 francs : l’Association « SoundCity » pour le projet « Cod.Act / Machines sonores », ainsi que « Doc’it Yourself » pour le projet « Jardiniers de Gaïa ». En raison des restrictions sanitaires, la cérémonie de remise de chèques a été annulée. /comm-lfe

Les quatorze projets retenus sont à retrouver ici.