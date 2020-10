RHNe réagit à la flambée de Covid-19

De nouvelles mesures à RHNe pour pouvoir faire face au Covid-19. La montée importante des cas de coronavirus oblige le Réseau hospitalier neuchâtelois à adapter son dispositif. Dès jeudi, « les visites aux patients seront interdites, sauf invitation de l’équipe médico-soignante », peut-on lire dans un communiqué publié ce mardi. Quelques exceptions sont tout de même admises, telles que les parents d’enfants hospitalisés ou encore la visite de proches pour les situations de fin de vie. Les papas seront également admis pour accompagner et suivre les grossesses, ainsi que pour les visites à la maternité.

En outre, RHNe annonce « une réduction partielle de l’activité élective ». Comprendre par-là toutes les interventions et soins non vitaux. L’objectif est de préserver la capacité en lits et en ressources humaines de l’hôpital.





Les urgences sont sous pression

La deuxième vague frappe fort en Suisse et aussi à Neuchâtel. Dix nouveaux cas positifs ont nécessité ce mardi une hospitalisation. Au total, 37 patients sont actuellement pris en charge au sein du RHNE, dont quatre aux soins intensifs. « Cela représente 70% du nombre maximum de patients accueillis en mars au plus fort de la première vague de la pandémie », précise le communiqué. Le Réseau hospitalier neuchâtelois anticipe d’ores et déjà « une progression importante du besoin en soins aigus liés au Covid-19 ». En 15 jours, le nombre de cas positifs nécessitant une hospitalisation « a augmenté de près de 40 % d’un jour à l’autre ».

Pour éviter une saturation du dispositif, RHNe annonce qu’il ne prendra plus en charge les patients sans symptôme dès mercredi. En cas de doute, il recommande l’autoévaluation coronacheck. /comm-dsa