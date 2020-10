Alexandre Pauchard à la tête du CSEM

Alexandre Pauchard a été nommé au poste de nouveau directeur général du Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM) à Neuchâtel. Agé de 49 ans, ce responsable du secteur R&D du groupe Bobst succède à Mario El-Khoury qui aura passé onze ans à la tête de cette institution.

Ayant vécu en Californie et à Zürich, diplômé en physique de l’ETH Zürich et docteur en microtechnique de l’EPFL, Alexandre Pauchard bénéficie d’une grande expérience technique et managériale, indique le CSEM dans un communiqué

Il prendra ses fonctions le 18 janvier et va gérer conjointement avec Mario El-Khoury la direction de l'institution jusqu'au départ de ce dernier, le 28 février. /comm-ATS-rgi