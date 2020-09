Des députés neuchâtelois quittent la salle

Des propos qui choquent au Grand Conseil neuchâtelois.

Les députés se sont prononcés en faveur d’une résolution qui demande au Conseil fédéral d’augmenter de manière conséquente le quota de réfugiés de Moria qui seront accueillis en Suisse. Le texte, qui a été accepté par 96 voix contre 3 et six abstentions, émanait des groupes socialiste et Vert'libéral-PDC.

En plénum, le groupe UDC s’y s’est opposé avec des mots qui on choqué la majorité du Grand Conseil, certains députés ont même quitté la salle. Dans son intervention, Niels Rosselet-Christ a relevé que d’accueillir « ces immigrés - dont beaucoup sont en quête de richesses faciles - est une bombe économique à retardement des institutions sociales et cautionne un trafic humain et le sombre travail des passeurs ».

L'UDC a ajouté que de nombreux criminels et terroristes passent par le canal migratoire. Choqués par ses propos, une partie des députés, et pas seulement à gauche de l'hémicycle, sont sortis de la salle en guise d'indignation.

Le camp de réfugiés de Moria, établi sur l'île grecque de Lesbos et qui compte 12'700 personnes, a été détruit en très grande partie par plusieurs incendies successifs. Le Conseil fédéral a annoncé que la Suisse pourrait accueillir 20 mineurs non accompagnés.

Lors de la dernière session fédérale, une motion en ce sens a aussi été acceptée. Elle exige que le Conseil fédéral s'engage au niveau européen pour une amélioration substantielle de la situation dans les îles égéennes. Le gouvernement doit aussi s'investir en faveur d'une réforme des accords de Dublin, afin qu'une répartition plus juste et plus équilibrée des réfugiés soit opérée.

La Ville de Zurich, suivie par plusieurs autres en Suisse, dont Genève, Lausanne, Delémont, Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ont demandé dès le 10 septembre que le Conseil fédéral organise une conférence nationale sur le sujet. Elles ont annoncé qu'elles sont prêtes à accueillir des personnes en provenance du camp, comme par exemple des familles avec des enfants./ats-sma