Ambitions mesurées pour le CP Fleurier

Les cannes sont ressorties et les patins sont aiguisés. Le championnat de 2e ligue de hockey sur glace reprend ce week-end. Trois clubs neuchâtelois sont en lice cette saison. Star Chaux-de-Fonds, Le Locle et le CP Fleurier. Le club du Vallon bénéfice d’un contingent relativement stable et légèrement moins étoffé que la saison dernière avec cinq-six départs pour deux arrivées. Un effectif qui mélange la fougue de la jeunesse et la sagesse de quelques joueurs expérimentés. Le CP Fleurier mise sur la formation depuis maintenant plusieurs années et le travail commence à porter ses fruits d’après l’entraîneur Sandy Jeannin.