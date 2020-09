Les filles aux manettes

Susciter l’intérêt des adolescentes pour les domaines du numérique. Le Coding club des filles organise ses premiers ateliers ce samedi dans le canton de Neuchâtel. Ils se tiennent à Microcity et sont exclusivement ouverts aux jeunes filles âgées de 11 à 15 ans. Le projet, soutenu financièrement par le Bureau fédéral de l’égalité entre hommes et femmes, est développé par l’EPFL.

Dans le cadre de ces ateliers, les adolescentes apprennent la logique de la programmation. Elles peuvent par exemple inventer un jeu vidéo ou créer une animation.

Le Coding club des filles a pour but de donner aux adolescentes la possibilité et les moyens de progresser dans les disciplines des technologies de l’information et de la communication. Une manière de les inciter à s’engager dans des branches actuellement davantage plébiscitées par les hommes.

Ces ateliers existent depuis 2018. Ils ont lieu dans plusieurs villes, notamment à Delémont, Corgémont et Bienne. /sma