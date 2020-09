Couvert et au chaud sur une terrasse

Boire un café ou croquer un sandwich à l’abri de la pluie et au chaud mais en terrasse. Ça sera possible dès cette année en Ville de Neuchâtel. Les autorités entendent pérenniser leur concept de terrasses d’hiver, dont un projet pilote avait été lancé l’an dernier. Dès novembre et jusqu’à la mi-mars, les établissements publics auront la possibilité de couvrir leur terrasse. Mais ils ne pourront pas le faire n’importe comment. Des règles strictes au niveau esthétique et relatives au bruit et au type de chauffage ont été édictées dans une charte. Les précisions de Fabio Bongiovanni, conseiller communale en Ville de Neuchâtel.