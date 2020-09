Des vendanges précoces et prometteuses

Les vendanges neuchâteloises connaissent une belle série depuis quelques années. Malgré une période délicate, due principalement à la crise du Covid-19, 2020 ne devrait pas déroger à la règle. La qualité du raisin s’annonce excellente, grâce notamment à un long cycle végétatif, suivi d’un été magnifique. Toutefois, quelques doutes subsistent sur la quantité. Cette dernière pourrait être en baisse par rapport à 2019.







Les vendanges nocturnes, une nouvelle tendance

Les hautes températures de ces dernières semaines ont des conséquences. En effet, la chaleur provoque la fermentation des grappes, qui perdent ainsi beaucoup de goûts et d’arômes. Le vin issu de vendanges nocturnes serait donc plus fruité et plus fin, selon les spécialistes.