Troisième mission Poutzdays dans le canton de Neuchâtel

Faire le ménage dans la nature, c’est le but des Poutzdays. Des rives du lac aux cours d’école en passant par des terrains de sport, plusieurs opérations de nettoyage sont organisées par des écoles, des associations, des entreprises ou des citoyens. Cette manifestation fait partie d’une action plus large et même internationale, les Clean-up days.

Le fondateur des Poutzdays, Mark Grünig est venu nous en parler dans la Matinale vendredi . /aas