À la découverte du padel-tennis

S’amuser tout en mixant deux activités sportives. Le padel-tennis est jeu de raquette qui emprunte des caractéristiques au tennis et au squash. Il se joue sur un terrain de tennis plus petit entouré de parois, une raquette plus rigide et pleine, soit sans cordage. Inventé au Mexique, cette pratique se développe en Espagne dans les années 70 avant de devenir un des sports les plus populaires du pays. En Suisse, l’intérêt pour ce jeu commence à s’intensifier avec l’apparition de terrains dans plusieurs villes romandes. Côté Neuchâtelois, un seul terrain de padel-tennis se trouve au CIS à Marin. Le Neuvevillois Valentin Wenger, numéro 1 suisse de padel-tennis, présente cette pratique sportive originale.