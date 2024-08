La petite révolution du tennis suisse qui arrange le CT Neuchâtel

Les interclubs de tennis de Ligue A commencent ce week-end en Suisse. Le format de la compétition connaît plusieurs changements notables. Organisé jusqu’ici sur deux semaines, le tournoi est densifié sur une seule semaine. Les demi-finales sont supprimées et seuls les deux premiers du classement se retrouveront samedi 10 août à Lucerne dans une finale pour le titre. L’objectif est de ne pas retenir trop longtemps les joueurs sur terre battue avant la tournée américaine sur surface dure. L’idée était de rendre l’événement plus attractif. Il a été envisagé de le déplacer en décembre, mais finalement, c’est une version ramassée et moins coûteuse qui a été adoptée : les rencontres masculines se joueront avec un seul joueur étranger par équipe (au lieu de deux), en sept matches (au lieu de neuf) et sans arbitre de chaise.