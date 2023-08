Le CT Neuchâtel battu en finale

Pas de titre, mais quelle saison pour le CT Neuchâtel - Les Cadolles ! Le club de tennis de la ville a perdu la finale contre le TC Genève Eaux-Vives dimanche, lors des interclubs de Ligue A. Les hommes du capitaine Pablo Minutella se sont inclinés après les matches en simple déjà, sur le score de 5-1.

Loin d’être déçus, les Neuchâtelois tirent un bilan plus que positif de ces interclubs. L’objectif était de se maintenir en Ligue A, et le CT Neuchâtel termine finalement vice-champion après deux semaines intenses. « Le maintien reste toujours l’objectif principal pour montrer l’évolution de nos joueurs » explique Pablo Minutella. « On a couru après le titre depuis 2007, mais on veut surtout continuer à participer à ce niveau »