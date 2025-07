Nouvelles perspectives pour le CT Neuchâtel et le TC Mail

Les interclubs de LNA au Mail et aux Cadolles, c’est terminé. Les deux clubs neuchâtelois du TC Mail et du CT Neuchâtel ont décidé de retirer leurs équipes de l’élite suisse du tennis cette année. « C’est un petit crève-cœur, mais aussi un soulagement », concède Catia Schalch, la présidente du TC Mail. « Ça devient de plus en plus difficile de trouver des sponsors et d’élaborer un budget permettant d’attirer de très bonnes joueuses », développe-t-elle.