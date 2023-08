Désillusion en finale pour le TC Mail

Le TC Mail court toujours après un titre en interclubs de Ligue A. Les joueuses de tennis neuchâteloises se sont inclinées 4-2 face à Grasshopper dimanche à Lucerne, lors de la finale. Elles avaient déjà buté contre cet adversaire l’année dernière, au même stade de la compétition.

Après deux semaines intensives, les filles de la capitaine Mandy Minella n’ont pas trouvé les ressources pour remporter leurs rencontres ce dimanche. Lors de cette finale, trois défaites sur quatre se sont jouées au super tie-break. Le TC Mail visait le titre de Ligue A cette saison. Mais on ne peut pas parler de frustration pour autant selon la joueuse numéro un du TC Mail, Conny Perrin : « L’année passée on était dans un autre contexte. Cette année, pour une finale contre Grasshopper, on aurait signé directement. C’était vraiment difficile ».