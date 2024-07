Timea Bacsinszky, la « grand-maman » du TC Mail

Le TC Mail repart dès samedi à la conquête d’un titre national interclubs qui le fuit depuis toujours. Les Neuchâteloises, vice-championnes de Suisse de Ligue A, reçoivent Trimbach dès 12 heures. Le club de la présidente Catia Schalch tentera de se qualifier pour la finale, programmée samedi 10 août à Lucerne. D’habitude organisé sur deux semaines, le tournoi a été densifié sur une seule semaine pour ne pas retenir trop longtemps les joueuses et joueurs sur terre battue avant la tournée américaine sur surface dure.





Exit Conny Perrin, bienvenue Timea Bacsinszky

Principaux changements dans l’effectif neuchâtelois : le départ de la Chaux-de-Fonnière Conny Perrin pour Trimbach et l’arrivée d’une certaine Timea Bacsinszky (35 ans). L’ex-numéro 9 mondiale, qui a pris sa retraite sportive en 2021 et officie aujourd’hui comme coach de Stade-Lausanne, veut aider les Neuchâteloises (probablement en double) sur et en dehors du court. La Vaudoise, qui se décrit volontiers comme une « grand-maman » du tennis, garde quand-même « une marge, mentalement », sur la plupart des joueuses suisses.