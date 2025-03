Masters 1000 de Miami: Djokovic file en finale

Le Serbe Novak Djokovic (ATP 5) s'est qualifié pour la finale du Masters 1000 de Miami. Il a battu le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 15) 6-2 6-3 et tentera de décrocher un 100e titre en carrière.

Le vainqueur de 24 Grands Chelems, qui à 37 ans et 10 mois était le demi-finaliste le plus âgé de Masters 1000, atteint sa 60e finale de cette catégorie de tournoi, égalant ainsi le record d'André Agassi. Il n'avait plus atteint de finale depuis octobre 2024 à Shanghai. Son dernier titre remonte aux Jeux olympiques de Paris, mais sa dernière victoire d'un tournoi ATP remonte aux finales du Masters de Turin en novembre 2023.

Sextuple vainqueur à Miami, le champion serbe aux 99 titres affrontera en finale le vainqueur de l'autre demie entre l'Américain Taylor Fritz (ATP 4) et le Tchèque Jakub Mensik (ATP 54). Un 100e titre sur le circuit ATP rapprocherait Novak Djokovic des 103 sacres de Roger Federer et des 109 de Jimmy Connors, joueur le plus titré de l'histoire sur le circuit masculin.

/ATS