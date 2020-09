Rentrée universitaire : hausse des inscriptions à l’UniNE

Dans le détail, parmi les nouveaux étudiants suisses, 36% sont Neuchâtelois, 8% Jurassiens, 10% viennent du Jura bernois, 43% proviennent du reste de la Suisse romande et du Tessin alors que seulement 3% sont Suisses allemands.





Rentrée échelonnée

Le coronavirus a contraint l’Université à revoir l’organisation de la rentrée. Les étudiants nouvellement admis seront accueillis petit à petit, entre mercredi et lundi.

La pandémie influence également l’enseignement. Pendant les premières semaines au moins, les étudiants fréquenteront les cours en présentiel en alternance, une semaine sur deux. Certaines salles ont été équipées pour permettre à la fois un enseignement à distance et en présentiel.





Nouveautés

Plusieurs nouveautés sont proposées cette année. La Faculté des lettres et sciences humaines a mis en place un nouveau Master en sciences historiques. Du côté des sciences, un module « Recherche et communication en mathématiques » a été lancé. La Faculté de droit propose un nouveau cours sur le droit de la protection de la biodiversité, également disponible dans le cadre de l’orientation conservation du Master en biologie. Enfin, de nouvelles orientations sont proposées pour le Master en journalisme et communication au sein de la Faculté de sciences économiques. /comm-mwi-jpp