Investir dans l’éolien pour les enfants

« Il est urgent d’investir dans les énergies renouvelables ». C’est l’avis de Céline Vara, conseillère verte aux Etats et présidente de la Coopérative de « l’éolienne des enfants », une nouvelle structure présentée officiellement vendredi matin. Concrètement, ce sont les parents ou d’autres proches de la famille qui achèteraient ces parts pour les offrir à des enfants. Dès que la part sociale offerte dépasse les 200 francs, l’enfant devient membre de la coopérative.



La structure a comme objectif de prendre des actions dans un des parcs éoliens de la région, actuellement en constitution. Une somme minimale de 100'000 francs est nécessaire pour obtenir des actions dans un parc. En arrivant à réunir un million de francs, la Coopérative de « l’éolienne des enfants » pourrait même devenir propriétaire d’une turbine du parc des Quatre Bornes.

Miser sur l’avenir en éduquant et sensibilisant les enfants aux énergies renouvelables, c’est un objectif voulu par la coopérative. Et elle ne cache pas non plus sa volonté de convaincre des parents dans la foulée.