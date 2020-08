Le TPR en mode « feu sacré »

Spectacles et concerts en salle sont de retour. Le Théâtre populaire romand a présenté sa nouvelle saison ce mardi. 25 spectacles sont au programme sous le thème « Le feu sacré ». Une saison évidemment un peu particulière en raison des exigences sanitaires liées au coronavirus. Les spectateurs devront porter un masque durant les représentations et leurs données personnelles être enregistrées. Pas de restriction du nombre de places cependant, mais les inconnues sont nombreuses, notamment en cas de reprise marquée de la pandémie et d’annulation de dates.