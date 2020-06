Parti socialiste : une proposition neuchâteloise séduit sur le plan national

Le Parti socialiste suisse a adopté une résolution d'origine neuchâteloise contre la récolte rémunérée de signatures pour les initiatives et les référendums. Le PSS continue de réclamer une interdiction fédérale.

Depuis le début des récoltes de signatures du référendum contre le congé paternité, de nombreux documents de toute la Suisse romande, réunis par le Parti socialiste neuchâtelois, ont fait état de récoltes frauduleuses de signatures. Ces pratiques menacent la démocratie directe et résultent directement du fonctionnement « capitaliste du marché des signatures », estime le PS.

Dans ce but, le Parti socialiste suisse, ses partis cantonaux et ses sections locales ne concluront plus de contrat prévoyant un paiement au nombre de signatures récoltées pour les récoltes à caractère politique (initiatives, référendums, pétitions, etc.), ont décidé samedi les délégués, qui ont préféré la version du Parti socialiste neuchâtelois à celle du comité directeur.

Le PS continue dans la foulée de réclamer une interdiction fédérale des contrats prévoyant un paiement à la signature pour les récoltes de signatures à caractère politique. /ats-sbe