La lutte contre le surendettement s'organise

Le Conseil d’Etat neuchâtelois veut mettre un coup d’accélérateur dans la lutte contre le surendettement. Il va proposer au Grand Conseil, lors de la session de mardi et de mercredi, un projet de loi allant en ce sens. Ce plan d’action doit permettre de renforcer les mesures de sensibilisation et de prévention. Il prévoit aussi la mise sur pied de mesures permettant une détection précoce du processus de désendettement. Le projet de loi prévoit par ailleurs la suppression du fond de désendettement. Les prêts seront attribués par l’Office de recouvrement qui dépend du Service financier de l’Etat. Or, en 2018, les dettes fiscales représentaient 44% de l’ensemble des dettes répertoriées, suivies des arriérés de caisse maladie à hauteur de 20%. De l’argent, en somme, dû à l’Etat. Ce qui inquiète certains professionnels du social puisque l’Etat deviendra juge et parti.