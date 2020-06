La Grande Béroche : réorganisation de l’administration

Du changement au sein de l’administration de La Grande Béroche. Dès le 1er juillet, le contrôle des habitants sera centralisé à Saint-Aubin. L’antenne de Bevaix sera fermée.

L’administration reste concentrée sur deux sites, avec deux numéros de téléphone. En plus du contrôle des habitants, Saint-Aubin accueille la chancellerie, la comptabilité et les finances, ainsi que la sécurité et le port, atteignables au 032 886 52 00. À Bevaix, l’aménagement du territoire et l’urbanisme, les services technique et industriel et celui des bâtiments sont joignables au 032 886 52 50.

Sur les deux sites, les guichets sont ouverts le mardi matin de 9h à midi et le jeudi après-midi de 14h à 18 heures, ou sur rendez-vous. /comm-mwi