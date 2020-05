Le Corbak maintient son affiche pour l'année prochaine

Le Corbak festival ne renonce pas à son affiche 2020. Les organisateurs ont annoncé mercredi avoir repoussé la venue des artistes prévus pour sa 26e édition, annulée pour cause de coronavirus, à l’année prochaine. Angélique Kidjo, Sanseverino, Louis Chedid et Keren Ann notamment fouleront les planches du festival de La Chaux-du-Milieu les 19 et 22 mai 2021. Seule la présence de Renan Luce n’a pas été confirmée.

Le festival rappelle que les billets et abonnements 2020 restent valables pour l'année prochaine. Le détail est disponible sur le site du Corbak.