Le point sur les réouvertures des piscines neuchâteloises

Est-ce que les piscines de la région pourront rouvrir cet été ? La question est déjà sur toutes les lèvres alors que les beaux jours arrivent et que la crise du coronavirus perturbe toujours la vie sociale.

La seule chose qui est sûre pour le moment, c’est que l’ouverture des bassins se fera au plus tôt le 8 juin, selon les dernières directives du Conseil fédéral.

Cette date est l’objectif visée par la piscine des Combes à Boveresse, et par celle d’Engollon au Val-de-Ruz. Du côté de Neuchâtel et du Nid-du-Crô, des Mélèzes de La Chaux-de-Fonds, et du Communal au Locle, la réouverture se fera plutôt le 15 juin. Au Landeron, l’intention d’ouvrir est bien là mais la date exacte n’a pas encore été arrêtée. /swe