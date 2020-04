Coronavirus et tabac ne font pas bon ménage

La crise du coronavirus peut représenter un défi mais aussi une opportunité pour les fumeurs. La plateforme nationale pour l’arrêt du tabagisme « Stopsmoking.ch » a lancé récemment une campagne de prévention. Le projet est mené sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook et Instagram via des clips et des dessins. La campagne vise trois objectifs : éviter que les accros au tabac fument davantage, les encourager à arrêter et les sensibiliser aux dangers de la fumée passive. Son démarrage qui correspond à la période de semi-confinement due au covid-19 n’a pas été choisi au hasard. Luciano Ruggia, directeur de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme, donne davantage de précisions :