Réouverture des déchetteries lundi

Vous pourrez retourner à la déchetterie dès lundi dans le canton de Neuchâtel. Ces infrastructures étaient fermées depuis le début du semi-confinement dû au coronavirus. Les autorités communales concernées ont décidé de les rouvrir de manière coordonnée.

Les horaires usuels sont maintenus, mais l’accès à la déchetterie va être restreint pour respecter les mesures de sécurité. Le nombre de véhicules accédant aux infrastructures sera limité, ce qui risque de créer des files d’attente. Le nombre de personnes autorisées à sortir du véhicule sera lui aussi réglementé.

Les autorités communales encouragent toutefois les usagers à utiliser le moins possible les déchetteries et à favoriser les écopoints des centres commerciaux pour le PET et les écopoints communaux pour le verre, l’alu, le carton et le papier. /comm-sma