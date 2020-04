Les Brandons sont sauvés !

L’annulation des 125es Brandons de Payerne en raison du coronavirus a laissé craindre le pire mais la solidarité a sauvé la manifestation. L’édition 2021 aura bien lieu.

Les organisateurs avaient besoin de 120'000 à 150'000 francs pour pérenniser les Brandons. Leur appel a été entendu. Plus de 50'000 francs ont été versés par 350 donateurs. De plus, de nombreux participants ont apporté leur pierre à l’édifice en renonçant au remboursement de leurs inscriptions aux différentes soirées. Enfin, tous les sponsors et amis ont versé la contribution promise malgré l’annulation.

Dans son communiqué, le comité d’organisation remercie également les maîtresses qui ont renoncé aux remboursements des costumes du samedi, les commerçants et fournisseurs qui ont abandonné les créances ou accordé d’importants rabais et la Municipalité de Payerne pour son soutien tant financier que logistique.

Cet élan de solidarité permet de sauver les Brandons. La prochaine édition aura lieu du 19 au 22 février 2021. /comm-mwi