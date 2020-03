Services funèbres limités à 50 personnes

L’Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel annonce à son tour un train de mesures en lien avec le coronavirus. Toutes les activités de l’EREN, y compris les cultes, sont suspendues dès à présent et jusqu’au 4 avril. Il en va de même pour les activités en lien avec les enfants et la jeunesse, mais là jusqu’au 30 avril.

Les services funèbres se font dorénavant dans l’intimité, soit en présence de 50 personnes au maximum.

Les visites de deuil se feront désormais dans des locaux paroissiaux et non plus au domicile des familles. /comm-sbe