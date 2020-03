Le Corbak dévoile sa programmation complète

Le Corbak festival a révélé jeudi la programmation complète de sa 26e édition qui aura lieu du 27 au 30 mai 2020 à La Chaux-du-Milieu. Une affiche éclectique qui réunira Sanseverino, Raul Midón, le chanteur français Louis Chedid et des artistes suisses comme le Chaux-de-fonnier Louis Jucker et la chanteuse folk Melissa Kassab. « La commission de programmation a souhaité associer têtes d’affiche et découvertes, alterner les moments très intimistes au Moultipass avec des concerts plus musclés dans la salle principale et mélanger les styles et les couleurs » ont indiqué les organisateurs du festival.