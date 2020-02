La Chaux-de-Fonds: tout comprendre sur les macarons

Il faudra coller un macaron sur son parebrise dès le 1er juillet 2020 pour pouvoir garer son véhicule dans certaines zones de La Chaux-de-Fonds de manière illimitée. Cette vignette sera payante pour les automobilistes externes, mais gratuite pour les habitants de la Ville.

La nouvelle politique de stationnement de la Métropole horlogère entre en vigueur à cette date.

Pour informer la population, la Ville a élaboré un flyer qui sera distribué aux personnes concernées d’ici à la fin du mois de mars prochain.

Parallèlement, les services communaux concernés se tiennent à la disposition des entreprises et de la population pour répondre à leurs questions, le 19 février entre 8h et 18h et le 4 mars de 15h à 20h à l’Hôtel-de-Ville et le 9 mars de 15h à 19h à la salle de conférence du passage Léopold-Robert 3. Enfin, pour le résident, le rendez-vous est fixé le 3 mars à 19h au Musée international d’horlogerie. /comm-cwi