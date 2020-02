La p’tite vadrouille - John Howe

Il est, avec Alan Lee, l'un des plus célèbres illustrateurs de l'œuvre de Tolkien. John Howe nous a emmenés en vadrouille mardi matin.

L’artiste canadien a collaboré avec Peter Jackson pour diriger la conception visuelle des films adaptés du Seigneur des anneaux et du Hobbit. Et il n'en a pas fini avec cet univers, puisqu'il a été engagé comme directeur artistique par les studios Amazon, qui ont acquis les droits sur l'œuvre de Tolkien pour lancer une série de plusieurs saisons. Le tournage de cette série annoncée comme la plus chère de l'histoire doit avoir lieu cette année.

John Howe habite à Neuchâtel depuis de nombreuses années, et les paysages de l'Arc jurassien sont une source d'inspiration pour lui, à l’image des ruines du château de Rochefort dans le canton de Neuchâtel. C’est là qu’il a rencontré Armelle, par une matinée brumeuse et venteuse. Il est arrivé avec un appareil photo à la main :