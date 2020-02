Les villes du futur sous l’œil d’étudiants suisses et russes

La digitalisation et son intégration sont un des enjeux des villes de demain. Pour y réfléchir et apporter des solutions, la Haute école de gestion Arc, la Haute école spécialisée du nord-ouest de la Suisse et les universités russes de Samara et d’Omsk ont organisé une semaine bloc pour une sélection d’étudiants. Ce projet nommé SmartCityZens a l’objectif de générer de nouvelles idées, principalement dans la gestion de l’énergie et de la mobilité.

Les villes de Neuchâtel, Bâle et Samara, tout comme les CFF, sont partenaires de ce projet et pourraient à terme développer certaines solutions.