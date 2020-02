Trafic ferroviaire rétabli

Retour à la normale sur la ligne ferroviaire entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Les trains circulent à nouveau entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys. Le trafic avait été interrompu lundi en raison d’une panne électrique. Un arbre était tombé et avait endommagé une ligne de contact. Des bus de remplacements avaient été mis en place. /comm-sbe