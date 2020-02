Feu vert pour le collège des Parcs

Le dossier sur le collège des Parcs franchit un pas de plus. Le Conseil général de Neuchâtel a validé lundi soir le rapport sur la rénovation du bâtiment scolaire et accepté un crédit de 450'000 francs. Cet argent servira à financer l’organisation d’un concours d’architecture et l’élaboration de l’avant-projet définitif.

Le texte du Conseil communal définissait les contours du projet avec, en plus de l’assainissement, la construction de deux nouvelles salles de gymnastique sous le collège pour un total projeté à environ 35 millions de francs. Si tout se passe comme prévu, les élèves seront délocalisés dès la rentrée 2020 pour laisser la place à des travaux qui devraient se terminer à l’été 2023. Le rapport a convaincu la majorité des groupes, à l’instar des socialistes et de leur conseiller général, Gabriel Jeanneret.