Trains à l'arrêt entre Chambrelien et Les Haut-Geneveys

Les trains sont supprimés entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys en raison d'une panne électrique. Les CFF annoncent qu'il faut s'attendre à des retards et des suppressions. Alors que les perturbations devraient durer jusqu'à 16h, des bus de remplacement circulent entre Chambrelien, Les Geneveys-sur-Coffrane et Les Hauts-Geneveys. /comm-jha