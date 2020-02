Pas de trains entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys jusqu’à mardi

Les trains CFF ne devraient plus circuler plus entre Chambrelien et Les Hauts-Geneveys jusqu’à mardi. En raison de la tempête Ciara, un arbre est tombé lundi matin sur la ligne de contact et a provoqué une panne électrique. Des bus de substitution ont alors été mis en place. Conséquence: le temps de trajet entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds est quelque peu rallongé. La perturbation devrait durer jusqu’à mardi en milieu de journée.

Les conditions météorologiques actuelles n’aident pas à la réparation de la ligne de contact. Les explications du porte-parole des CFF pour la Suisse romande, Frédéric Revaz :